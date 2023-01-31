Полиция разыскивает хакеров, которые взломали экраны Эрмитажа и вывели на них информацию о Буче

Неизвестные хакеры взломали электронные табло в Государственном Эрмитаже, выведя на них информацию об украинской Буче. Показанные на экранах сведения признаны Минобороны фейками, пишет «Фонтанка».

В правоохранительные органы Петербурга с заявлением о взломе обратились около 21 часа 20 января. После того как информацию вывели на табло, их сразу же отключили. По предварительной информации, серверы были взломаны дистанционно.

Напомним, что Минобороны в апреле 2022 года назвало провокацией опубликованные фото и видео из Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в отношении мирного населения. Тогда же Евросоюз обвинил Россию в «зверствах» и пригрозил новыми санкциями. Минобороны России обратило внимание на ряд нестыковок, в частности на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в пригороды Киева вошли украинские войска.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Расхождения в показанном».

Александр Просяник, Санкт-Петербург