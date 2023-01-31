Росавиация отобрала авиакомпании для предоставления субсидий

Росавиация сообщила, что отобрала 33 российских авиакомпании для предоставления субсидий, которые возместят операционные расходы на осуществление перевозок внутри России. Всего было подано 35 заявок. Перевозчики получат первые средства за ноябрь и декабрь в конце февраля 2023 года. Впоследствии субсидии будут выплачиваться ежемесячно.

Согласно протоколу, группа «Аэрофлот» получит 11,6 млрд руб. Входящие в нее авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» получат 5 млрд руб., 4,1 млрд руб. и 2,5 млрд руб. соответственно. S7 Airlines направят 5,6 млрд руб. (дочерняя компания «Глобус» получит еще 117 млн руб.), а «Уральским авиалиниям» — 2,6 млрд руб.

Всего между авиакомпаниями распределят 25,3 млрд руб. Это почти в два раза меньше их запросов. 35 авиакомпаний, подавших заявки о получении субсидий, запросили в совокупности более 56 млрд руб. Так, группа «Аэрофлот» просила предоставить выплату в размере 25,9 млрд руб.

Ежемесячная выплата субсидий предполагается за каждый выполненный авиакомпаниями пассажиро-километр внутри России в ноябре 2022 — марте 2023 года по 1,11 руб. При этом ожидаемый пассажиро-километр должен составлять не менее 90% показателя за тот же период прошлого года.

Программа компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренние рейсы была утверждена правительством 29 апреля 2022 года. Решение приняли с целью поддержки авиаперевозчиков в условиях санкций. Тогда из резервного фонда выделили 100 млрд руб. Субсидии получили 32 авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии». 7 декабря правительство продлило эту программу.

Лусине Баласян