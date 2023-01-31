Посещаемость ЦПКиО в Екатеринбурге выросла на 40%

Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге в 2022 году посетило 4,5 млн человек, что на 40% превысило показатель 2021 года. Об этом «Ъ-Урал» рассказал директор парка Павел Зубакин. По его словам, средний чек пребывания в парке составил 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы фиксировали большое количество посетителей преимущественно в будни. Причинами такого роста можно назвать хорошую погоду, отсутствие альтернативных вариантов отдыха из-за закрытия границ и появление в ЦПКиО новых качественных аттракционов, в том числе колеса обозрения. Большой приток посетителей, около 300 тыс. человек, зафиксировали в новогодние праздники в начале прошлого года. Вполне вероятно, что после хорошего пребывания в парке зимой они захотели вернуться в него летом»,— отметил господин Зубакин.

Ранее в ЦПКиО открылся ледовый городок и горка высотой восемь метров. Они будут работать до конца зимы.

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