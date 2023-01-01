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Ледовый городок открылся в парке Маяковского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ЦПКиО открылся ледовый городок. К Новому году в парке построили более 50 ледовых скульптур, лабиринт и ледяной трон. Все фигурки животных стилизовали под сувениры советской эпохи. Среди них – семья хрустальных кроликов.

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В канун Нового года в парке открыли горку высотой восемь метров. Прокатиться на ней могут дети от шести лет и взрослые. Всего в ЦПКиО работают пять горок — три маленькие и две средние. Ели на центральной аллее парка украсили гирляндами. Ледовый городок будет открыт до конца зимы.

Ранее на площади 1905 года в Екатеринбурге начал работать главный ледовый городок. В этот раз его тематика приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Вместо искусственной ели на площадке установили 28-метровую живую ель, привезенную из Шалинского района. В городке установлены ледовые скульптуры, горки, аттракционы, лабиринт, фигуры в виде лесных зверей и макет первой екатеринбургской крепости. Обустроено несколько фотозон и ярмарка.

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Фотогалерея

Как Екатеринбург украсили к Новому году

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Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шары у центра &quot;Демидов&quot;

Шары у центра "Демидов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на Плотинке

Новогодние украшения на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Красноармейская

Улица Красноармейская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

ЦУМ

ЦУМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативный кластер &quot;Домна&quot;

Креативный кластер "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Вайнера

Улица Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на станцию метро &quot;Площадь 1905 года&quot;

Вход на станцию метро "Площадь 1905 года"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Набережная Городского пруда

Набережная Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Плотинка

Плотинка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шары у центра "Демидов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Красноармейская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

ЦУМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативный кластер "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на станцию метро "Площадь 1905 года"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Набережная Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Плотинка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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