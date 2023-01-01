Ледовый городок открылся в парке Маяковского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ЦПКиО открылся ледовый городок. К Новому году в парке построили более 50 ледовых скульптур, лабиринт и ледяной трон. Все фигурки животных стилизовали под сувениры советской эпохи. Среди них – семья хрустальных кроликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В канун Нового года в парке открыли горку высотой восемь метров. Прокатиться на ней могут дети от шести лет и взрослые. Всего в ЦПКиО работают пять горок — три маленькие и две средние. Ели на центральной аллее парка украсили гирляндами. Ледовый городок будет открыт до конца зимы.

Ранее на площади 1905 года в Екатеринбурге начал работать главный ледовый городок. В этот раз его тематика приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Вместо искусственной ели на площадке установили 28-метровую живую ель, привезенную из Шалинского района. В городке установлены ледовые скульптуры, горки, аттракционы, лабиринт, фигуры в виде лесных зверей и макет первой екатеринбургской крепости. Обустроено несколько фотозон и ярмарка.

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