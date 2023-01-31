МВФ оптимистично смотрит в будущее

Международный валютный фонд изменил прогноз по российской экономике — с падения на рост. Как считают в МВФ, в этом году российский ВВП увеличится на 0,3%. Прежде аналитики ожидали падение на 2,3%. При этом в 2024-м рост составит 2,1% — такой прогноз агентство давало на этот год до начала боевых действий на Украине. Это самый позитивный пересмотр по сравнению с остальными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johannes P. Christo/File Photo, Reuters Фото: Johannes P. Christo/File Photo, Reuters

Эксперты улучшили прогноз и по мировому ВВП. Подробности — в справке “Ъ FM”:

По прогнозам Международного валютного фонда, темпы роста мировой экономики в 2023-м составят 2,9%. Это медленнее, чем в прошлом году, когда она прибавила почти 3,5%. Основные факторы, замедляющие развитие, — повышение процентных ставок центральными банками, боевые действия на Украине и затяжной инфляционный кризис. Хотя мировой рост потребительских цен замедляется — с 8,8% в прошлом году до 6,6% в этом. Прогноз по американской экономике МВФ улучшил почти на 0,5% — она вырастет практически на 1,5%. ВВП Китая в этом году прибавит свыше 5%. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем ожидалось ранее. Индийская экономика вырастет более чем на 6%. Вместе на эти страны приходится половина мирового роста. На США и еврозону, где ВВП увеличится на 0,7%, придется лишь 10%. Великобритания — исключение на фоне оптимистичных прогнозов. Ее ВВП сократится на 0,6%, хотя еще в октябре МВФ ожидал улучшения показателей.

Насколько оправданы такие ожидания? И почему МВФ столь оптимистичен? “Ъ FM” обсудил прогноз с главным экономистом консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгением Надоршиным: «Для меня такое видение мировой экономики в условиях, которые я наблюдаю из статистики, не подходит совершенно. Их оптимизм в нынешней ситуации выглядит оторванным от реальности. И главное, что у них опять ставка в том числе на рост мировой торговли.

А как же все эти локализации? Как же попытки иметь все у себя? Как же фактически прекратившийся рост этой торговли в конце прошлого года? Ответов в документе на эти вопросы нет. Возможно, они заложники своих моделей. С прогнозом по России, думаю, картина получилась такая же. Поскольку у них продолжается весьма бодрый рост мировой экономики, у них хорошо с сырьем, с его поставками, как бы иначе увеличивалась торговля?

Поэтому у них, естественно, не может быть плохо с экономикой РФ. Получается, санкции не подействовали, а тут еще и государственные расходы. Думаю, они не оценили качество расходов бюджета, их особенности, а именно направление в оборонный сектор. Аналитики МВФ просто не задумались над природой увеличившихся трат и заложили их напрямую в модель как бы наравне с другими госрасходами и получили в том числе за счет этого столь высокие показатели».

Не согласен с оптимистичными оценками МВФ и экономист Николай Корженевский. По его мнению, сама структура спроса в российской экономике окажет длительный негативный эффект на темпы роста: «Складывается впечатление, что импорт для РФ будет быстро дорожать. Не секрет, что достаточно эффективными оказались потолки цен на основные товары российского экспорта.

Что касается внутреннего спроса, боюсь, общая ошибка — предполагать, что все худшее осталось позади именно для домохозяйств, граждан.

Прогнозы экономистов исходят в худшем случае из какого-то статус-кво или, может быть, улучшения ситуации в геополитике. Мне кажется, их нужно строить по внутреннему потреблению, опираясь на высокие риски неприятных сюрпризов и повторной эскалации. В данном случае я бы не столько спорил о том, каким будет результат 2023 года, а что станет с долгосрочным ростом, поскольку обеспеченное потребление бюджетом — это такое заимствование потребления из будущего. То есть в 2023-м ВВП будет чуть больше, зато мы убираем из показателей 2024 и 2025 годов. И в целом это не есть траектория желаемого хорошего динамического роста.

Я говорю о замедлении, исходя из двух предпосылок. Первая — недостаток расходов. Вторая — структура конечного спроса, вот эти самые более высокие бюджетные расходы, вообще говоря, проинфляционные. По номинальным величинам я в целом согласен с консенсус-прогнозом. По реальным, думаю, нужно ожидать снижения из-за того, что инфляция будет несколько выше ожидаемого прогноза. Я бы ориентировался на падение ВВП в реальном выражении в 2023 году примерно на 7,8%».

В МВФ ожидают, что Евросоюзу будет сложно пополнить запасы газа будущей зимой из-за сокращения поставок из России, особенно на фоне высокого спроса в Китае. Туда же перенаправлены значительные объемы российской нефти, отмечают аналитики, поэтому экспорт, несмотря на потолок, не сократится.

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Иван Корякин