В Самаре предложили открыть турбазу в поселке Управленческий

В Самаре рассматривают возможность использования земельного участка в Красноглинском районе под туристическое обслуживание. Речь идет о территории площадью около 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Указанный участок находится в поселке Управленческом. В настоящее время в городе проходят общественные обсуждения по этому вопросу.

Горожане могут внести свои предложения и замечания по проекту с 7 по 14 февраля текущего года. Общественные обсуждения продлятся до 21 февраля включительно.

Ранее в Самаре предложили застроить высотками проспект Юных Пионеров. Под эти цели рассматривается участок площадью три тыс. кв.м.

Георгий Портнов