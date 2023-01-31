В Ульяновской области возьмут на контроль скандальную стройку дома для сирот

Власти Ульяновской области возьмут на контроль действия застройщика по окончанию работ в доме для сирот в Тереньге. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Русских. Об этом сообщает региональное правительство.

«В ходе строительства дома в Тереньге, которое началось еще в 2020 году, застройщик допустил большое количество недостатков. По контракту дом должен был быть сдан в сентябре 2022 года, но застройщик до сих пор не приступил к устранению проблем»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Если недостатки на объекте не будут исправлены, контракт с застройщиком расторгнут, и квартиры для детей-сирот купят в Ульяновске.

Ранее Следственное управление СКР по Ульяновской области приступило к расследованию уголовного дела по факту халатности чиновников, принявших в эксплуатацию жилой дом, предназначенный для детей-сирот и построенный с нарушениями проекта. В результате от жильцов поступают жалобы на холод в квартирах. С 2019 года это уже третий случай, заканчивающийся уголовным делом. Раньше квартиры закупались на селе из-за экономии бюджетных средств региона.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дому для сирот не хватает тепла».

Георгий Портнов