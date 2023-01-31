В Самарской области за сутки выявлено 252 новых зараженных COVID-19

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области превысило 496,8 тыс. человек. Из них за минувшие 24 часа в регионе было выявлено 252 случая. Ежедневный рост числа новых заболевших коронавирусом в Самарской области фиксируется с середины января. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также в Самарской области за время пандемии выздоровело после перенесенного коронавируса более 486 тыс. человек. За этот период в регионе умерло свыше 8,2 тыс. жителей с подтвержденной инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о том, что эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 243,5%. При этом более 17,6 тыс. случаев заболевания было зарегистрировано в регионе за вторую неделю текущего года.

Георгий Портнов