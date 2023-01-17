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Эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 243,5%

Более 17,6 тыс. случаев ОРВИ зарегистрировано за вторую неделю текущего года в Самарской области. Показатель на десять тыс. населения составил 56,2. Это выше эпидпорога на 108,3%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 243,5%»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, за указанный период в Самарской области было выявлено 162 случая гриппа. Показатель на десять тыс. населения в регионе равен 0,5. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом среди совокупного населения области выросла на 68,75%.

Ранее министр здравоохранения региона Армен Бенян заявил о том, что эпидобстановка по гриппу и ОРВИ в области остается напряженной.

Георгий Портнов

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