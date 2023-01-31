Плановый объем ввода жилья в Санкт-Петербурге снизился на 700 тыс. кв.м.

Плановый показатель по вводу жилья в Санкт-Петербурге в 2023 году снизился по сравнению с прошлым годом с 3,414 млн кв.м. до 2,771 млн кв.м. Об этом во вторник сообщил председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский. Объем ввода в 2024 году запланирован на уровне 2,611 млн кв. м.

В 2022 в Санкт-Петербурге введено 3,474 млн кв.м. жилья в 461 доме на 70,2 тыс. квартир. Плановый показатель города по сдаче жилых площадей составлял 3,14 млн кв.м., сообщил на итоговой пресс-конференции строительного блока городского правительства председатель комитета по строительству Игорь Креславский. Плановый показатель на 2023 год для Северной столицы установлен на уровне 2,771 млн кв.м., а на 2024 год – 2,61 млн кв.м.

В прошлом году сдан в эксплуатацию 51 социальный объект, 21 объект в рамках адресной инвестиционной программы, 30 объектов – за счет внебюджетных средств. В этом году город планирует ввести 76 социальных объектов.

«В 2022 году бюджет комитета по строительству был исполнен на 98,4%. Это рекордный показатель за последние годы»,— подчеркнул господин Креславский. В денежном исполнении это составило 53,58 млрд рублей. В 2021 году исполнение бюджета находилось на уровне 98,3%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские застройщики оценивали итоги 2022 года в жилищном строительстве как умеренно позитивные.

Александра Тен

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