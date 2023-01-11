Новостройки достигли годового плана

По итогам 2022 года в Санкт-Петербурге было построено 3,466 млн кв. м жилья, сообщил вчера городской комитет по строительству. Годовой план города составлял 3,415 млн кв. м. В 2021 году при таком же целевом показателе ввода петербургские застройщики сдали в эксплуатацию 3,463 млн кв. м. При падении продаж в среднем до 40% по сравнению с 2021 годом прошлый год для первичного рынка недвижимости стал довольно неплохим, констатируют эксперты, но предупреждают, что его дальнейшее состояние будет практически полностью зависеть от ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером по вводу жилья, как и год назад, стал Приморский район, где было сдано в эксплуатацию 978,3 тыс. кв. м — 23,7 тыс. квартир в 60 домах. На втором месте — Выборгский район с 14,3 тыс. квартир общей площадью 694,2 тыс. кв. м. Замыкает тройку лидеров по количеству введенных новостроек Московский район, в котором строители сдали почти 6 тыс. квартир площадью 278,7 тыс. кв. м.

За декабрь прошлого года застройщики ввели примерно 452 тыс. кв. м, а годом раньше — 443,1 тыс. кв. м. Годовой результат также ненамного больше показателя 2021 года: 3,466 млн против 3,463 кв. м.

Участники рынка называют итоги 2022 года «умеренно позитивными». «Да, год был сложный для нас и рынка: со взлетом, снижением и последующим выравниванием спроса, с необходимостью экстренного импортозамещения на стройке и влиянием внешних факторов,— признает представитель «Мегалит — Охта Групп» Андрей Кириллов.— Тем не менее финансовыми результатами и заселением сданных корпусов мы довольны». По словам господина Кириллова, «Мегалит — Охта Групп» в прошлом году удалось досрочно сдать два корпуса ЖК в Приморском районе.

Владислав Фадеев, начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики «Главстрой Санкт-Петербург», говорит, что прошлый год был неоднороден с точки зрения спроса. «Пик покупательской активности пришелся на март: квартиры в этот период активно скупались как средство сбережения средств после февральских событий,— восстанавливает хронологию эксперт.— Снижение спроса произошло в апреле, и в течение всего летнего периода мы наблюдали постепенное восстановление спроса вплоть до 22 сентября. Падение в конце сентября — октябре было тоже ощутимым, однако восстановление на фоне отложенного спроса и ожиданий окончания льготной ипотеки произошло существенно быстрее».

«Несмотря на падение продаж застройщиков в среднем на 40% относительно позапрошлого года, 2022 год показал весьма неплохие результаты с учетом всех внешних обстоятельств»,— дает оценку генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

Одна из характеристик нынешнего рынка — колоссальный разрыв между ценами на вторичное и первичное жилье, продолжает руководитель «ПИА Недвижимость». «Покупая квартиру у застройщика по субсидированной ставке минимум на 15–20% дороже, потребитель должен быть готов, что продаст ее на вторичке на те же 15–20%, а иногда и на 25% дешевле. Я называю это "эффектом тыквы" — ситуацией, похожей на покупку автомобиля, когда, выезжая из автосалона, машина сразу значительно теряет в цене».

Похожее мнение о положении на вторичном рынке высказывает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». «Серьезное влияние на рынок строящегося жилья оказывает сильная просадка вторичного рынка, отсутствие сделок по трейд-ин и "цепочек". Без дополнительных мер и господдержки вторичку не оживить»,— полагает господин Фельдман.

Наступивший год будет сложным, скорее всего, рынок будет стагнировать, прогнозирует директор по маркетингу «Ленстройтреста»: «Это коснется и объемов строительства, и цен. Девелоперы будут осторожно подходить к выводу новых проектов с текущим уровнем спроса. В целом динамика первичного рынка будет зависеть от размера ключевой ставки и общей экономической ситуации».

Максим Ельцов обеспокоен тем, что в прошлом году зависимость рынка от ипотеки стала очень высокой: по данным «ПИА Недвижимость», уровень ипотечных сделок в общем объеме продаж застройщиков достиг 86–90%. «Спрос и состояние рынка будут зависеть от малейших изменений в ипотеке»,— уверен эксперт.

Застройщики считают, что спрос на качественные проекты высокой стадии готовности сохранится. «Я не очень поддерживаю тезис о существенном спаде ввода в 2023–2024 годах,— отмечает Владислав Фадеев.— В настоящий момент объем жилья в строительстве находится на достаточно высоком уровне, при этом большинство ЖК в Петербурге реализуется с помощью банковского финансирования. В условиях проектного финансирования у застройщиков нет необходимости выводить в продажу объекты сразу после получения разрешения на строительство. В ряде случаев целесообразно придержать вывод в продажу и продавать квартиры в тот момент, когда в объекте уже построено несколько этажей».

Александра Тен