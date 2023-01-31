Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Exeed анонсировал новый кроссовер для России

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, в 2023 году представит в России новый кроссовер.

Exeed Yaoguang

Exeed Yaoguang

Фото: Exeed

Exeed Yaoguang

Фото: Exeed

Заявлено, что на российский рынок выйдет серийная версия концепт-кара Exeed AtlantiX, который в Китае поступил в продажу под брендом Exeed Yaoguang. Имя модели для рынка России пока не определено.

Автомобиль получил дизайн в новом фирменном стиле, интерьер с 24,6-дюймовым изогнутым экраном и новую электронную архитектуру EEA4.0. Для модели заявлено более 30 электронных ассистентов водителя. Технические характеристики российской версии кроссовера, а также точное оснащение и стоимость новинки не названы.

В России новый кроссовер Exeed появится в середине 2023 года. Спецификации новинки будут обнародованы ближе к дебюту модели на рынке.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...