Exeed анонсировал новый кроссовер для России

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, в 2023 году представит в России новый кроссовер.
Exeed Yaoguang
Фото: Exeed
Заявлено, что на российский рынок выйдет серийная версия концепт-кара Exeed AtlantiX, который в Китае поступил в продажу под брендом Exeed Yaoguang. Имя модели для рынка России пока не определено.
Автомобиль получил дизайн в новом фирменном стиле, интерьер с 24,6-дюймовым изогнутым экраном и новую электронную архитектуру EEA4.0. Для модели заявлено более 30 электронных ассистентов водителя. Технические характеристики российской версии кроссовера, а также точное оснащение и стоимость новинки не названы.
В России новый кроссовер Exeed появится в середине 2023 года. Спецификации новинки будут обнародованы ближе к дебюту модели на рынке.