Exeed анонсировал новый кроссовер для России

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, в 2023 году представит в России новый кроссовер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Exeed Yaoguang

Фото: Exeed Exeed Yaoguang

Фото: Exeed

Заявлено, что на российский рынок выйдет серийная версия концепт-кара Exeed AtlantiX, который в Китае поступил в продажу под брендом Exeed Yaoguang. Имя модели для рынка России пока не определено.

Автомобиль получил дизайн в новом фирменном стиле, интерьер с 24,6-дюймовым изогнутым экраном и новую электронную архитектуру EEA4.0. Для модели заявлено более 30 электронных ассистентов водителя. Технические характеристики российской версии кроссовера, а также точное оснащение и стоимость новинки не названы.

В России новый кроссовер Exeed появится в середине 2023 года. Спецификации новинки будут обнародованы ближе к дебюту модели на рынке.

Максим Вершинин