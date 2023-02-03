Цена вопроса

Введение потолка цен на нефтепродукты вкупе с эмбарго приведет к ситуации, аналогичной с нефтью. Европейский рынок составлял весомую часть направлений экспорта российского топлива, в частности дизтоплива, доля которого в декабрьских поставках была порядка 60%. Перераспределение логистических потоков и поиск новых рынков сбыта нефтепродуктов может спровоцировать временное снижение объемов переработки в России. При этом часть выпадающих объемов нефти, использовавшейся в российской переработке, возможно, уйдет на экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Малков

Фото: Kept Максим Малков

Фото: Kept

Российское дизтопливо играло существенную роль в структуре европейского импорта — примерно 40%, по данным за декабрь. Сказать точно, как отреагирует рынок на прекращение поставок, пока затруднительно. Высвободившуюся нишу готовы занять Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и США. Так, декабрьские поставки топлива из США в Европу составили 660 тыс. тонн, на 70% превысив ноябрьские. Однако заменить российское топливо полностью не получится. Европа в любом случае будет получать российские нефтепродукты либо путем реэкспорта через третьи страны, либо из переработанной Китаем и Индией российской нефти. Так, Китай увеличил в 2023 году экспортные квоты на бензин и дизтопливо на 46%. Это может оказать значительное давление на цену поставляемых Россией нефтепродуктов: Китай будет экспортировать собственное топливо, произведенное из российского сырья, а российский бензин и дизтопливо покупать для дальнейшей перепродажи или внутреннего потребления.

Российские нефтекомпании предпринимают шаги по сохранению объема поставок нефтепродуктов. За прошлый год Россия нарастила экспорт дизтоплива в Турцию на 27%, а в Марокко — более чем в 11 раз (до 735 тыс. тонн). С начала года в эти страны Россия поставила около 590 тыс. тонн топлива. Также планируется решить вопрос о поставках нефтепродуктов в Пакистан и другие развивающиеся страны. Таким образом, мы будем наблюдать рост экспорта нефтепродуктов из РФ в Азию и Африку, по аналогии с нефтью.

С учетом эмбарго ЕС на российские энергоносители сохраняется угроза сокращения профицита торгового баланса и бюджетных доходов. Риск недополучения доходов может составить более 2% ВВП с учетом заложенной в бюджет 2023 года среднегодовой цены Urals $70,1 за баррель. Государству потребуется компенсировать выпадающие объемы доходов. Это уже коснулось рядовых россиян — тарифы на газ выросли на 8,5% с декабря 2022 года, а акциз на топливо увеличился на 4%.

ОПЕК не вводит дополнительные ограничения на добычу поскольку прогнозирует поддержание цен растущим спросом в Китае, чему способствует отмена ряда ковидных ограничений. Также свой вклад вносит растущий после пандемии объем авиаперевозок. При таком раскладе излишний рост цен на нефть в случае сокращения добычи может усугубить ситуацию со спросом на фоне угрозы рецессии в мировой экономике.

По этой же причине США не стремятся установить слишком низкий «потолок» цены на Urals, который сейчас находится на уровне $60 за баррель. В их интересах, чтобы Россия продолжала добычу и осуществляла поставки нефти на мировой рынок. Иначе существенное выпадение объемов нефти и нефтепродуктов резко подстегнет цены на них как в мире, так и внутри США, что невыгодно для поддержания социально-экономического благосостояния в условиях замедления экономического роста. Свидетельством тому служит ослабление санкций США в отношении Венесуэлы.

Максим Малков, партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept