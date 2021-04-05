В Норильске планируют создать международный аэропорт и запустить электрички

Глава Норильска Дмитрий Карасев на стратегической сессии по обновлению заполярного города «Норильск-2035. Трансформация» рассказал о проектах мэрии по развитию городской мобильности.

«Мы планируем восстановить пассажирское железнодорожное сообщение между Норильском, Кайерканом и Алыкелем. Когда-то этот проект был удачно реализован, между районами ходили электрички, движение не зависело от погодных условий»,— сообщил господин Карасев.

В настоящее время эта железная дорога связывает Норильский промышленный район с Дудинкой — морским портом на Енисее, и используется только для грузоперевозок.

Кроме этого, по мнению главы, аэропорту Норильска необходимо присвоить статус международного, для этого созданы все условия. «Все мы летаем за границу, но прежде, чем туда попасть, нужно прилететь в большой город — Красноярск, Москва, Санкт-Петербург. Хотелось бы сесть в самолет в Норильске и из заснеженного города попасть в теплый, солнечный город другой страны»,— сказал Дмитрий Карасев.

Аэропорт «Норильск» располагается на севере Красноярского края, в 52 км от Норильска. Четыре авиакомпании связывают регулярными воздушными линиями аэропорт с десятью населенными пунктами России.

В феврале 2021 года было подписано четырехсторонне соглашение между Минвостокразвития РФ, «Норникелем», правительством Красноярского края и мэрией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ определяет объем совместного финансирования проектов развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года — 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. — из федеральной казны, 14,8 млрд руб. — средства Красноярского края и 81,3 млрд руб. — «Норникель». Позже президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин заявил о дополнительном инвестировании в программу развития города в размере 150 млрд руб.

Анастасия Вещикова, Красноярск