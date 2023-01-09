Третий лишний

Арбитражный суд не стал привлекать бывшего генерального директора самарского АО «Росскат» Марка Зоткина к субсидиарной ответственности на сумму в размере 7,5 млрд руб. С соответствующим иском в суд обратился собственник компании — банк «Траст». Помимо Марка Зоткина ответчиками являются бывший владелец «Росската» Николай Таран и ООО «Росскат-капитал». Требования банка к ним выделены в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банк «Траст», которому принадлежит самарский «Росскат», пытается взыскать 7,5 млрд рублей с бывшего руководства компании

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Банк «Траст», которому принадлежит самарский «Росскат», пытается взыскать 7,5 млрд рублей с бывшего руководства компании

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области в конце декабря отказал банку «Траст» в требовании привлечь бывшего генерального директора банкротящегося АО «Росскат» Марка Зоткина к субсидиарной ответственности на сумму в размере 7,5 млрд руб. Позже суд снял арест с имущества и банковских счетов ответчика, поскольку «основания для сохранения обеспечительных мер отпали». Аналогичные требования банк «Траст» предъявил Николаю Тарану (экс-председатель совета директоров Автовазбанка, реорганизованного путем присоединения к «Трасту») и ООО «Росскат-капитал», владельцем которого долгое время был Николай Таран. Структуре Николая Тарана «Росскат» достался после краха ГК «Юкос».

• АО «Росскат» зарегистрировано в 1993 году в Неф­тегорске Самарской области. Основной вид деятельности — производство кабельно-проводниковой продукции. Годовая выручка предприятия достигала 16 млрд руб. В 2021 году выручка «Росската» составила 507 млн руб., убыток — 387 млн руб. В 2019 году крупнейшим акционером «Росската», находившегося в затяжном финансовом кризисе, стал «Траст», кредитор компании.

В 2020 году банк заявил о планах запустить финансовое оздоровление предприятия. Общий долг предприятия оценили в размере 7 млрд руб. В банке пришли к выводу, что погашение такой суммы задолженности невозможно за счет операционной деятельности предприятия, поэтому оздоровить компанию планировалось через снижение налоговых и кредитных рисков и продажу предприятия профильному инвестору. Кроме того, в банке отметили, что прежнее руководство организации допустило серьезные нарушения: рост задолженности предприятия без достаточной залоговой базы, нецелевое расходование кредитных средств, корректировку бухгалтерской отчетности, уход от налогов и т.д. Осенью того же года Сбербанк потребовал банкротства «Росската» из-за долга в размере более 3,2 млрд руб. Весной 2021 года банк уступил права требования тольяттинскому ООО «Инкатех». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2020 году. Собственником «Инкатеха» является тольяттинское ООО «РК-Инжиниринг». В марте 2021 года арбитражный суд признал «Росскат» банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили Александра Волчкова. Заявление банка «Траст» в части требований к Николаю Тарану и «Росскат-Капиталу» выделено в отдельное производство, решение судом пока не принято. Кроме того, арбитражный управляющий требует взыскать с «Росскат-Капитала» 50 млн руб. убытков. Соответствующее заявление принято судом к рассмотрению в декабре. Имущество двух ответчиков остается под арестом.

По словам Дмитрия Уварова, члена Ассоциации юристов России, отказы в привлечении к субсидиарной ответственности в основном связаны с тем, что не представлено доказательств наличия причинно-следственной связи между бездействием руководителей и возникновением убытков, а также недобросовестности или неразумности их действий.

«Согласно опубликованному Федресурсом статистическому бюллетеню за 2021 год (опубликован в феврале 2022 года) отмечено, что удовлетворено было только 46% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, процент удовлетворения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности в 2022 году может быть значительно ниже 46% в связи с введением моратория на банкротство юридических лиц»,— говорит Дмитрий Уваров.

Денис Фролов, адвокат АПМО, среди самых распространенных причин для отказа в привлечении к субсидиарной ответственности также называет отсутствие причинно-следственной связи между действиями контролирующих должника лиц и банкротством ­последнего.

Сабрина Самедова