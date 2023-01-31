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Коммерсантъ FM
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Артуру Бетербиеву не уйти от британцев

Каллум Смит — его следующий вероятный соперник

Следующим соперником самого титулованного российского боксера Артура Бетербиева, который в минувший уикенд защитил чемпионские звания Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), нокаутировав в Лондоне Энтони Ярда, может стать другой британец — Каллум Смит. Смит, официальный претендент WBC, гораздо известнее и опытнее Ярда, но репутацию он заработал, выступая в суперсредней категории (до 76,2 кг), а в новую перешел совсем недавно.

Британец Каллум Смит (справа) в бою против француза Матье Бодерлика (август 2022 года)

Британец Каллум Смит (справа) в бою против француза Матье Бодерлика (август 2022 года)

Фото: Hassan Ammar / AP

Британец Каллум Смит (справа) в бою против француза Матье Бодерлика (август 2022 года)

Фото: Hassan Ammar / AP

О том, что он собирается реализовать свое право на матч против Артура Бетербиева, Каллум Смит заявил в интервью Sky Sports. Он отметил, что уверен в том, что может справиться с российским боксером, уже признанным феноменом профессионального бокса. В минувший уикенд Бетербиев одержал 19-ю подряд досрочную победу в карьере, нокаутировав в восьмом раунде еще одного британца Энтони Ярда и защитив чемпионские титулы Международной боксерской федерации, Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе.

Говоря об Артуре Бетербиеве, Смит назвал его бойцом с «европейским стилем», который «оказывает давление, но не просто бежит вперед, а делает это с умом» и который обладает «тяжелым ударом».

При этом британец подчеркнул, что не считает россиянина «неуязвимым»: «Я видел, как другие боксеры потрясали и роняли его, и я полностью уверен, что тоже смогу. Я достиг пика своей карьеры, и сейчас лучший момент для победы над ним».

Каллум Смит уточнил, что перед встречей с Артуром Бетербиевым проведет в марте «разминочный» бой. В нем ему хотелось бы пересечься с «достойным оппонентом», который бы «заставил его упорно тренироваться».

Возможность настаивать на бое с Артуром Бетербиевым Каллуму Смиту дал его статус. Он такой же, каким был у Энтони Ярда. Ярд являлся официальным претендентом на титул по версии WBO, Смит — претендент WBC. Президент этой структуры Маурисио Сулейман ранее уже заявил, что именно британец должен стать очередным соперником Бетербиева, пусть желания Сулеймана и Смита идут вразрез с планами российского боксера.

Они хорошо известны. Сразу после выигрыша у Энтони Ярда Артур Бетербиев повторил, что приоритетный для него вариант — поединок с соотечественником Дмитрием Биволом, владеющим званием WBA, за титул абсолютного чемпиона мира, который вызвал бы грандиозный ажиотаж. О том же самом говорил и Карл Моретти, менеджер промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева. На вопрос по поводу планов в отношении боксера на пресс-конференции в Лондоне он трижды произнес фамилию Дмитрия Бивола. Правда, глава Top Rank Боб Арум дал понять, что с организацией поединка существуют определенные проблемы, связанные, например, с выбором ресурса, который мог бы его транслировать.

Впрочем, Каллум Смит в любом случае — это неплохая альтернатива с точки зрения востребованности поединка. По крайней мере он гораздо более популярный боксер, нежели Энтони Ярд.

У Смита огромный опыт. Он провел уже 30 поединков, часть из них — против элитных противников.

Более того, он в свое время владел чемпионским титулом и даже выиграл престижный турнир World Boxing Super Series, в котором, чтобы добиться успеха, нужно одолеть трех подряд находящихся в верхней части различных рейтингов противников.

Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом

Однако славу Каллум Смит заработал в более легкой категории — суперсреднем весе. Он покинул ее, потерпев в декабре 2020 года единственное поражение в карьере — от считавшегося в тот момент бесспорно сильнейшим боксером мира вне зависимости от весовой категории мексиканца Сауля Альвареса. Смит уступил ему по очкам. Альварес в мае прошлого года проиграл Дмитрию Биволу и теперь договаривается о матче-реванше, который должен состояться в сентябре. А 32-летнего Смита (он на шесть лет моложе Бетербиева) осечка навела на мысль о переходе в полутяжелый вес.

В этой категории Каллум Смит пока успел выступить всего дважды. Он быстро нокаутировал и доминиканца Ленина Кастильо, и француза Матье Бодерлика. Ни того ни другого к бойцам «высшего эшелона» отнести все-таки нельзя. Впрочем, необходимо знать, что по физическим параметрам полутяжелый вес, кажется, идеально подходит Каллуму Смиту. Его рост превышает 190 см (Бетербиев немного ниже британца), а в плане ударной мощи он всегда выделялся среди суперсредневесов.

Алексей Доспехов

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