Свердловская прокуратура нашла нарушения в детском саду, где воспитательница ударила ребенка

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку в частном детском саду, где оп данным местных СМИ воспитательница ударила ребенка. По данным пресс-службы прокуратуры, воспитатель и руководитель подразделения частного детского сада были уволены.

Напомним, мама пострадавшего ребенка заявила о том, что воспитательница ударила ее 2-летнюю дочь в коридоре частного детского сада. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что нарушение прав несовершеннолетнего ребенка произошло в одном из филиалов частного детского сада», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры. По итогу проверки прокуратура направила материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы, по результатам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кроме того, во время проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Так, в детском саду допускается хранение различных материалов под лестницей, а также на лестничной клетке второго эвакуационного выхода. Также прокуратура в отношении директора организации возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Ранее ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил доложить о результате проверки в детском саду. Проверку также начали в прокуратуре.

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