Суд приговорил россиянина к 4 годам лишения свободы за попытку уехать воевать за Украину

Лефортовский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы россиянина Максима Дмитриенко, который ранее служил во французском Иностранном легионе. Он хотел участвовать в военных действиях на стороне Украины. Приговор вынесли по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России). Мужчине также назначили ограничение свободы сроком на один год. Два года он проведет в тюрьме, еще два — в колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Как сообщал «Ъ», в апреле Лефортовский суд по ходатайству следственного управления ФСБ России распорядился взять 22-летнего Дмитриенко под стражу. По данным следствия, легионер уволился со службы и попросил зачислить его в украинскую армию, но получил отказ из-за наличия гражданства России. Он пытался уехать на Украину через Варшаву с сотрудниками гуманитарной миссии, после чего оказался в лагере для беженцев. Пробыв там какое-то время, решил попасть на Украину через Россию, но был снят с поезда в Москве сотрудниками полиции. Ему грозило лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, однако суд учел, что он признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Российские чекисты сбили прицел украинскому наводчику».

Лаура Кеффер