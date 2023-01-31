В Петербурге объявили тендеры на установку паркоматов в Петроградском районе за 126 млн рублей

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга, подведомственный Смольному, объявил открытые конкурсы на заключение договора на установку паркоматов в зоне платной парковки в Петроградском районе города.

Всего объявлено четыре аукциона. Для МО «Чкаловское» начальная стоимость паркоматов составляет 26,9 млн рублей, МО «Петровский» и МО «Введенский» — 31,6 млн рублей, МО «Посадский» и МО «Кронверкское» — 30 млн рублей, для МО «Аптекарский остров» — 37,9 млн рублей. Итоги будут подводиться в последних числах февраля. Согласно условиям торгов, завершить все работы по установке оборудования подрядчик должен будет до 21 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у Конюшенного ведомства появится платная парковка на 126 мест.

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