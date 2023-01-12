У Конюшенного ведомства появится платная парковка на 126 мест

На Конюшенной площади в центре Петербурга в 2024 году заработает платная охраняемая парковка на 126 машиномест. Соответствующий проект уже согласовал Комитет по охране памятников, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Городской центр управления парковками Санкт Петербурга».

Автостоянка займет площадь около 3 тыс. кв. м, на этой территории будут размещены посты охраны, терминалы для оплаты и заграждения. Также на стоянке будет установлено информационное табло с указанием свободных мест.

Комитет по охране памятников выдал заключение, что проект соответствует требованиям режима единой охранной зоны ансамбля Конюшенного ведомства, отмечает издание.

Напомним, право реконструкции Конюшенного ведомства на открытом аукционе выиграла компания «Бахчасарай». На время работ аренда комплекса обойдется «Бахчасараю» в 40 млн рублей в год, а после их завершения снизится до 13,5 тыс. рублей в год. Саму реконструкцию ансамбля эксперты оценивают в 10 млрд рублей.

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