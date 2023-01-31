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Коммерсантъ FM
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Госдума до конца марта примет закон о допуске дружественных нерезидентов к торгам валютой

В феврале или марте будет принят закон о допуске дружественных нерезидентов на торги валютой на Мосбирже, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Проблемы есть. Очевидно, их надо решать. Одно из направлений — это перестройка валютных торгов. У нас расширяются торги дружественными валютами, и мы будем создавать еще более благоприятные условия для того, чтобы покупать за рубежом товары, продавать свои продукты в дружественные страны. Банки зарубежные из этих стран могут в соответствии с законом выходить с торгами на валютную биржу. Думаю, что соответствующий закон мы примем если не в феврале, то в марте»,— сказал господин Аксаков на конференции «Ъ» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Ранее глава СПБ Биржи Роман Горюнов заявил о потере ликвидности на рынке. Это, со слов господина Горюнова, мешает выходу на рынок новых эмитентов.

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