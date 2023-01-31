СПБ Биржа рассказала, почему на рынок не выходят новые эмитенты

Глава СПБ Биржи Роман Горюнов заявил о потере ликвидности на рынке. Это, со слов господина Горюнова, мешает выходу на рынок новых эмитентов.

«Одна из ключевых проблем — это ликвидность рынка. Давайте признаем, что ликвидность на рынке потеряна. И сейчас, если говорить про рынок акций в первую очередь, если про рынок облигаций — то в меньшей степени, но тем не менее общий объем рынка существенно сократился, и, конечно, это создает проблемы с выходом на рынок новых эмитентов. Помимо всех проблем, связанных с раскрытием информации… просто потеря ликвидности на рынке не даст ничего размещать»,— сказал господин Горюнов на конференции «Ъ» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Ранее президент Национальной ассоциации фондового рынка Алексей Тимофеев рассказал, что розничные инвесторы в России в определенной мере утратили доверие к финансовому рынку. Сейчас, по мнению господина Тимофеева, следует бороться за интерес инвесторов.