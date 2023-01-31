Дуэт SberDevices

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об умных колонках SberBoom.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SberDevices Фото: SberDevices

Компания SberDevices зазвучала на два голоса. Отечественный вендор представил сразу пару моделей умных колонок — SberBoom и SberBoom Mini. Я успел познакомиться с новинками.

Дизайн маленькой версии разработан силами собственных специалистов. Референсом послужила радиоточка — гаджет, который вспомнят скорее рожденные в СССР. Здорово, что это не только внешнее сходство, но отчасти и функциональное. SberBoom Mini можно повесить на стену. За внешность второй модели отвечало некое английское бюро, но и в их работе отзывается советское прошлое. Не в последнюю очередь новинка напоминает перевернутую кубышку будто бы с множеством вертикальных ребер охлаждения. При этом в обоих случаях колонки выглядят удивительно современно и выразительно.

Описывать технические характеристики дебютантов особого смысла не имеет по нескольким причинам. Во-первых, они сравнимы, даже почти аналогичны популярным российским конкурентам. Звучат гаджеты при этом иначе. Также они поддерживают режим стереопары и функцию Multiroom, так что их точно нужно послушать самостоятельно. По словам представителей SberDevices, инженеры старались создать собственное звучание, особенно работая над настройками и механикой SberBoom. Там ориентиром служила модель иностранного производителя Hi-End-класса стоимостью в полтора десятка раз выше.

Ключевые особенности умных колонок спрятаны, конечно, в софте. Голосовые ассистенты «Салют» понимают составные команды. Например, «выключи свет в гостиной и включи музыку в детской». А вкупе с поддержкой сценариев это выглядит как хорошее решение для умного дома. Тем более что платформа Sber уже совместима с устройствами 18 брендов-партнеров.

Также линейка SberBoom имеет на борту режим «Детектор шума». На практике так называемый сервис домашнего комфорта распознает специфичные звуки. В этом перечне лай собаки, плачь ребенка, сирена или сигнализация, струящаяся вода, звон стекла, хлопки. Как только что-то из этого будет зафиксировано, пользователь получит уведомление.

С учетом того, что любая умная колонка — это не просто средство развлечения, но и простейший хаб для умного дома, SberDevices дарит к ней свою умную лампочку. Так сказать, вместе со звуком несут и свет.