ГК «Ростов-Дон» прошел 1/4 финала Кубка России 2022/23 после победы в матче с «Динамо-Синара»

Во встрече с волгоградским «Динамо-Синара» гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу со счетом 33:22, сообщает пресс-служба команды. Матч прошел в Волгограде.

Игра в рамках встречи началась с активных действий донской команды, быстро завладевшей преимуществом на поле. За 11 минут было забито семь голов в ворота противника. У хозяек площадки была возможность сравняться по счету во время удаления двух игроков ростовской команды. Но «Ростов-Дон» вновь нарастил дистанцию. На перерыв соперники разошлись со счетом18:13 в пользу гостей.

Во втором тайме «Динамо-Синара» не смогла реализовать пенальти. На 37-й минуте игры «Ростов-Дон» увеличил разрыв по счету на 10 очков — 24:14. Уже через семь минут получили удаление два игрока ростовского клуба. Преимущество оставалось за ростовской командой вплоть до конца игры. «Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» Кубка России 2022/23.

Ранее сообщалось о победе донской команды в матче с «Балтийской зарей».

Анастасия Назарова