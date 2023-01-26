ГК «Ростов-Дон» обыграл «Балтийскую зарю»

Встреча гандбольного клуба «Ростов-Дон» и петербургской команды «Балтийская заря» в рамках OLIMPBET Суперлиги 2022/23 завершилась победой ростовской команды со счетом 33:19. Игра прошла на домашней арене донского клуба в крытом футбольном манеже Ростовского училища олимпийского резерва.

Перед матчем «Ростов-Дон» с 38 очками располагался на третьей позиции турнирной таблицы. «Балтийская заря» — аутсайдер, занимающий нижние строки в турнирной таблице.

В начале матча преимуществом завладели петербургские гостьи, а несколько игроков «Ростов-Дона» покинули поле. Когда состав команды вновь пополнился, ростовчанкам удалось выйти вперед. Первый тайм завершился со счетом 15:14 в пользу донского клуба. Во втором тайме «Ростов-Дон» снова ждали удаления, но «Балтийская заря» не смогла воспользоваться моментом. Вплоть до конца игры «Ростов-Дон» сохранял преимущество, завершив матч победой.

«В последней десятиминутке отличились и другие юные донские красавицы — три мяча забросила Анастасия Алексеева, два гола забила Алина Решетникова, несколько сейвов оформила Алина Чернова», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил АГУ-«Адыиф».

Анастасия Назарова