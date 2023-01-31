Жителю Самары предъявлено обвинение в гибели двух человек на пожаре на ул. Некрасовской

Правоохранители предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) жителю дома на ул. Некрасовской, в котором 11 января текущего года произошел пожар. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного использования нагревательного прибора, в результате чего воспламенилась горючая жидкость. По ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,– говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Самарской области

В результате пожара в трехэтажном доме в машине «скорой помощи» от отравления угарным газом скончалась пятилетняя девочка. Ее вынесли из квартиры на втором этаже дома. Позже в сгоревшем доме было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Обвиняемый жил на первом этаже дома. Соседи рассказали, что 36-летний мужчина злоупотреблял спиртным и вел асоциальный образ жизни.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».

Георгий Портнов