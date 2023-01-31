В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей

В Тюмени госпитализировали пешехода, на которого сначала наехал автомобиль Renault, а через 35 минут — Mitsubishi, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД по Тюменской области. В обоих случаях мужчина пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода. Он получил различные травмы, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошел вечером в понедельник, когда мужчина 26 лет переходил дорогу на улице Республики, 189. После того, как его сбил автомобиль Renault, мужчину доставили во вторую областную больницу, где он отказался от госпитализации. Когда тюменец переходил дорогу напротив больницы, его сбил автомобиль Mitsubishi.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на улице Готвальда автомобиль Chevrolet Aveo на тротуаре сбил четырех пешеходов. Они были доставлены в больницы города. Водителем автомобиля оказалась 20-летняя девушка, которая пояснила, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекресток, но выехала на запрещающий сигнал светофора.

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Диана Сунагатуллина