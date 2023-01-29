В Екатеринбурге автомобиль на тротуаре сбил четырех пешеходов

На улице Готвальда в Екатеринбурге автомобиль «Шевроле Авео» проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщила в Telegram-канале городская ГИБДД. По ее данным, «Шевроле Авео» выехал на тротуар, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша. Они были доставлены в больницы города. «Двум пациентам оказана медицинская помощь в стационарных условиях — они направлены на амбулаторный этап лечения. Два пациента в состоянии средней тяжести в стабильном состоянии госпитализированы»,— сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автомобиля «Шевроле Авео» находилась 20-летняя девушка со стажем вождения один год. «Девушка пояснила, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекресток, но выехала на запрещающий сигнал светофора»,— говорится в сообщении ГИБДД.

В июне прошлого года в Ирбите на чемпионате России по мотокроссу с колясками один из мотоциклов занесло, он влетел в толпу зрителей. Тогда пострадали шесть человек.

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Елена Медведева