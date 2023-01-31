Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дело о коррупции в филиале института правосудия в Воронеже могут передать в другой регион

Уголовное дело о взятках в центральном филиале Российского государственного университета правосудия могут рассмотреть не в Воронеже. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе Ленинского райсуд Воронежа, куда дело поступило на рассмотрение, по представлению и.о. председателя райсуда Первый кассационный суд рассмотрит вопрос о смене подсудности.

Речь идет об уголовном деле по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, доцент и заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Тимофей Дудоров и Виктория Хатуаева, являвшиеся членами государственной экзаменационной комиссии, в период с 2018 по 2020 год получили через посредника несколько взяток от восьми студентов по 110 тыс. руб. Деньги предназначались за выставление положительных оценок при защите выпускных квалификационных работ — магистерских диссертаций. Взятки обвиняемые, как считает следствие, получали безналичным способом.

В уголовном деле восемь эпизодов. Кроме Тимофея Дудорова и Виктории Хатуаевой на скамье подсудимых находится Ирина Чиркова, которое вменяется посредничество (ч. 2 ст. 291.1. УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Сергей Толмачев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...