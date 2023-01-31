Дело о коррупции в филиале института правосудия в Воронеже могут передать в другой регион

Уголовное дело о взятках в центральном филиале Российского государственного университета правосудия могут рассмотреть не в Воронеже. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе Ленинского райсуд Воронежа, куда дело поступило на рассмотрение, по представлению и.о. председателя райсуда Первый кассационный суд рассмотрит вопрос о смене подсудности.

Речь идет об уголовном деле по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, доцент и заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Тимофей Дудоров и Виктория Хатуаева, являвшиеся членами государственной экзаменационной комиссии, в период с 2018 по 2020 год получили через посредника несколько взяток от восьми студентов по 110 тыс. руб. Деньги предназначались за выставление положительных оценок при защите выпускных квалификационных работ — магистерских диссертаций. Взятки обвиняемые, как считает следствие, получали безналичным способом.

В уголовном деле восемь эпизодов. Кроме Тимофея Дудорова и Виктории Хатуаевой на скамье подсудимых находится Ирина Чиркова, которое вменяется посредничество (ч. 2 ст. 291.1. УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Сергей Толмачев