В Воронеже до суда дошло дело о взятках в университете правосудия

Прокуратура Воронежской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о взятке в отношении двух сотрудников кафедры уголовно-процессуального права местного центрального филиала Российского государственного университета правосудия. В ведомстве уточнили, что уголовное дело передадут в Ленинский райсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об уголовном деле по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, до 12 лет лишения свободы). Имена обвиняемых не раскрываются.

По версии следствия, доцент и заведующий кафедрой уголовно-процессуального права, являвшиеся членами государственной экзаменационной комиссии, в период с 2018 по 2020 год получили через посредника несколько взяток от восьми студентов по 110 тыс. руб. Деньги предназначались за выставление положительных оценок при защите выпускных квалификационных работ — магистерских диссертаций. Взятки обвиняемые, как считает следствие, получали безналичным способом.

Сергей Толмачев

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