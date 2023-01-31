«На первом этапе проще опираться на госзаказ»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках модели, которую начал выпускать «Автотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Автотор» Фото: «Автотор»

«Раньше были Kia, теперь будет Kaiyi»,— так в двух словах можно охарактеризовать мероприятие, которое прошло 30 января на заводе «Автотор» в Калининградской области. В мае 1997 года это предприятие началось со сборки корейских машин Kia. После к ним присоединились BMW и другие уважаемые бренды. Всего за четверть века тут было выпущено более 200 моделей, совокупный тираж которых превысил 2,5 млн.

В прошлом году производство автомобилей здесь по известным причинам серьезно сократилось. От «Автотора» приходили релизы, что завод занят переоборудованием своих площадок, а работникам, не задействованным в этих процессах, выделены сельскохозяйственные наделы для выращивания картофеля. Как видим, корнеплоды, к счастью, были временным решением — в декабре была начата пилотная сборка, а в понедельник стартовал выпуск товарных седанов Kaiyi E5.

Это довольно крупный седан. Длина кузова у него даже больше, чем у Hyundai Elantra, например. В качестве силового агрегата предлагается бензиновый полуторалитровый мотор, который благодаря турбине снимает с такого скромного рабочего объема комфортные с точки зрения налогов 147 л. с. Коробка — либо вариатор, либо шестиступенчатая механика. Цену обещают назвать ближе к старту продаж, которые должны начаться уже ближайшей весной.

Почему седан? Вероятно, потому, что на первом этапе, когда у тебя еще нет дилерской сети, проще опираться на госзаказ и корпоративных покупателей. Например, полицию, столкнувшуюся последнее время с проблемами по обслуживанию и обновлению автопарка, или такси. Позже, но уже в этом году, как обещают, к седану добавятся еще и кроссоверы. На «Автоторе» якобы уже ведется их экспериментальная сборка, но названия этих моделей держатся в секрете. После должны появиться модели с электроприводом. К слову, в Калининградской области в прошлом году началось строительство завода по выпуску аккумуляторных батарей для электрокаров.

Да, и на всякий случай. Автомобильная марка Kaiyi — это дочерний бренд китайского концерна Chery, который уже представлен на нашем рынке кроме собственно Chery марками Exeed и Omoda.