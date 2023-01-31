Первые электротакси начали работать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали работать первые в России такси на электродвигателе. Проект запустил «Оператор электродвижения» (входит в «Роснано») 31 января. Как сообщили представители компании, пользователи с февраля смогут заказать автомобили в приложении «Яндекс.Такси» по тарифам «комфорт» и «комфорт плюс», отдельный тариф не предусмотрен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Оператор электродвижения» закупил 180 автомобилей российского бренда Evolute. Электрокары выпускает Липецкий завод «Моторинвест» на базе китайских моделей Dongfeng. До конца года компания планирует приобрести еще 100 машин. «Дочка» «Роснано» также вложилась в установку 44 зарядных станций в Нижнем Новгороде. Общая стоимость проекта составила 750 млн руб.

Проект является частью концепции по развитию электротранспорта в России до 2030 года, соглашение о сотрудничестве правительство Нижегородской области и представители «Оператора электродвижения» заключили в июне 2022 года. В задачи инвестора входят эксплуатация и сервисное обслуживание сети зарядных станций, расширение сети и работа с конечными пользователями для перевода их автопарков на электротранспорт.

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Елена Ковалева