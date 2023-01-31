Сбер: пятеро свердловчан за год взяли ипотеку по 100 млн рублей

В 2022 году ипотеку на сумму около 100 млн руб. оформили пять жителей Свердловской области, сообщила пресс-служба Сбербанка. Так, свердловчане купили квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Самую большую недвижимость, квартиру площадью более 150 кв. м., клиент приобрел в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, в Свердловской области вырос средний срок, на который жители региона оформляют ипотечный кредит на строящееся жилье. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков по итогу 2022 года средний срок такого кредита вырос почти до 24,4 лет. В 2021 году он составляла 20,8 лет. На рынке готового жилья этот показатель превысил 23 года (конец 2021 года – 21,9 лет).

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Диана Сунагатуллина