Средний срок ипотечного кредита на строящееся жилье в Свердловской области вырос до 24,4 лет

В Свердловской области вырос средний срок, на который жители региона оформляют ипотечный кредит на строящееся жилье. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, ссылаясь на данные ЦБ РФ, по итогу 2022 года средний срок такого кредита вырос почти до 24,4 лет. В 2021 году он составляла 20,8 лет. На рынке готового жилья этот показатель превысил 23 года (конец 2021 года – 21,9 лет).

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В целом по России средний срок кредита на строящееся жилье вырос почти до 26 лет. На рынке готового жилья этот показатель превысил 24 года.

Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области по итогам года также показал рост. Так, в декабре 2022 года на строящееся жилье он составил 3,98 млн руб. В декабре 2021 года данный показатель составлял 3,27 млн руб. На готовое жилье кредит брали в размере 3,23 млн руб. (в декабре 2021 года – 2,74 млн руб.). «Ипотечный портфель (общая задолженность) на рынке строящегося жилья вырос на 23,6%, а на рынке готового — на 16,9%», — рассказал господин Хорьков.

При этом объем выдачи ипотечных кредитов по итогам 2022 года на рынке сократился. В сегменте строящегося жилья на 6,8% (шт) и на 13,7% в рублях. На готовое жилье кредитов выдали меньше на 24,3% (шт) и на 12,2% в рублях.

Подробнее об итогах года на рынке новостроек Екатеринбурга — в материале «Ъ-Урал» «Новостройки опустели».

Мария Игнатова

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