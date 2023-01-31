В проект по выращиванию и переработке хмеля под Воронежем могут направить более 17 млрд рублей

В Торгово-промышленной палате Воронежской области раскрыли детали российско-чешского сельскохозяйственного проекта по выращиванию и переработке хмеля для нужд пивоваренной отрасли. Затраты на него со стороны столичной MBB Group и привлеченного «пула инвесторов» могут превысить 17,2 млрд руб.

Так, на территории Бобровского района 6,4 млрд руб. могут быть вложены в выращивание и первую ступень переработки хмеля, 350 млн руб. – в глубокую переработку. Инвестиции в технологическую часть оцениваются в 3,5 млрд руб., а складская инфраструктура потребует еще порядка 7 млрд руб. Все эти средства, по словам генерального директора MBB Group Яна Стуна, планируется вложить в течение шести лет – ежегодно от 700 млн до 1,2 млрд руб.

«Мы намерены в Бобровском районе взять под выращивание хмеля 1,28 тыс. га (четыре подразделения по 320 га), – заявил господин Стуна. – С них будем собирать 1,8-2,3 тыс. т хмеля 12 сортов. Это примерно 30% потребностей российского рынка. Производить его будем по мировым стандартам, что позволит нам впоследствии выйти и на зарубежные рынки – Китай, Индию, Юго-Восточную Азию». Бизнесмен уточнил, что уже осенью компания намерена заложить первые 100 га, а потом высаживать 240 га в год: «Генетический материал привезем из Чехии, Германии». Проект предполагает создание 750-800 постоянных рабочих мест и порядка 900-1000 – сезонных.

Ян Стуна отметил, что пул инвесторов для проекта пока формируется. «В Чехии мы используем такую схему: несколько компаний работают на одних и тех же мощностях в двух формах – акционерные общества и кооперативы. У нас наработан обширный опыт в этой сфере, которым мы готовы делиться с российскими участниками проекта»,- заверил он. В обсуждении проекта на площадке ТПП помимо профильных чиновников приняли участие владелец местной пивоваренной компании «Таркос» Дмитрий Тарасевич, представители столичной компании «Рауш», «Марксовского пивзавода», «Липецкпива» и воронежского «Канцлеръ».

По данным Kartoteka.ru, ООО «МББ Групп» зарегистрировано в Москве в марте 2010 года с уставным капиталом 1 млн руб. Единственный учредитель – гендиректор Ян Стуна. По итогам 2021 года компания отчиталась о выручке в 71 млн руб. (за год снизилась на 31,4%) и чистой прибыли – 113 тыс. руб. (снизилась на 25,7%). По информации воронежской ТПП, инициатор проекта производит различную сельхозпродукцию, но специализируется преимущественно на выращивании хмеля, его обработке и использовании для различных видов пивоварения. С 1992 года MBB Group торгует хмелепродуктами на европейском рынке, а также осуществляет поставки в Азию и США.

«Хотелось бы понимать, как будут выстраиваться взаимоотношения между центром, дающим маточный материал, заводом, который будет гранулировать хмель, пивоварами, участвующими в проекте. Очевидно, что это будут сложные цепочки взаимоотношений. Мы заинтересованы в инвестициях, но хотелось бы понимать правила игры. Взять, к примеру, взаимоотношения между пивоваренными компаниями, которые будут участвовать в проекте: мы ведь, с одной стороны, коллеги, члены Союза пивоваров, но с другой – конкуренты»,- рассказал по итогам презентации проекта господин Тарасевич.

Он также отметил, что отечественная пивоваренная отрасль до недавнего времени использовала импортный хмель, который поставляли Чехия, Германия, США. Но в связи с введением экономических санкций российским пивоварам «приходится прикладывать массу усилий по поиску и закупке хмеля по всему земному шару – вплоть до Австралии». «В России хмель производят в Чуваши, примерно 100 т. Белоруссия нам дает где-то столько же, и еще 100 т поступают с Украины. Итого получается порядка 300 т. В РФ же насчитывается около 2,5 тыс. пивоваренных компаний. И каждой нужно десятки тонн хмеля», – отметили в ТПП.

Андрей Цветков