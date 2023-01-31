Лучшими работодателями по версии HeadHunter стали «Сбер», «Яндекс» и Альфа-банк

HeadHunter составил рейтинг лучших работодателей 2022 года, в топ попали сразу четыре крупных банка: «Сбер», Альфа-банк, «Тинькофф» и ВТБ. При этом из рейтинга выпали «Росатом», РЖД, Mars, «Ростелеком» и Райффайзенбанк. Новые участники рейтинга «Яндекс» и VK оказались на втором и четвертом местах соответственно.
Рейтинг HeadHunter есть в распоряжении РБК.
Топ-5 лучших крупных работодателей:
- «Сбер» — лидер 2021 года;
- «Яндекс» — не участвовал в рейтинге за 2021 год;
- Альфа-банк — не участвовал в прошлогоднем рейтинге;
- VK — не участвовала в прошлогоднем рейтинге;
- «Тинькофф» — такое же место занял в прошлом году.
Топ-5 лучших средних работодателей (от 251 до 1 тыс. сотрудников включительно):
- Онлайн-кинотеатр ivi;
- Okko — прошлогодний лидер;
- «СберМаркетинг»;
- Студия Артемия Лебедева;
- Школа управления «Сколково».
Из нового рейтинга выпали «дочки» зарубежных работодателей — Nvidia (второе место в рейтинге за 2021 год), Siemens (четвертое место), Bosch (пятое место) Pfizer (шестое место), а также компания ABBYY (десятое место).
Топ-5 лучших мелких работодателей (от более 1 тыс. до 5 тыс. сотрудников):
- 2ГИС;
- «Лаборатория Касперского» — заняла шестое место в прошлом году;
- «Авито» — не участвовал в прошлогоднем рейтинге;
- издательство «Эксмо» — не участвовало в прошлогоднем рейтинге;
- Rambler & Co.
Из этого рейтинга пропали Bayer (второе место в рейтинге за 2021 год), Huawei (третье место), АО «Зарубежнефть» (четвертое место), SAP (восьмое место), ТАСС (девятое место) и «Volvo Group Россия».
Согласно исследованию HeadHunter, у тех компаний, которые не смогли наладить эффективную коммуникацию с сотрудниками, в прошлом году снизился индекс, который оценивает лояльность и вовлеченность персонала (eNPS, Employee Net Promoter Score). Компании, которые сумели наладить общение с сотрудниками, быстро реагировали на внешние события и делились этим с персоналом, получили больше замотивированных и благодарных работников.
Ежегодный рейтинг HeadHunter лучших работодателей составляется на основе трех критериев. Сначала проводится анкетирование среди сотрудников компаний, которые подали заявки на участие в рейтинге. Анкеты оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. Далее компании-участницы устраивают онлайн-опрос своих работников. Последняя оценка — от соискателей на сайте HeadHunter. Они проходят опрос и могут проголосовать за три компании в каждой отрасли.
Согласно рейтингу FutureToday, в 2022 году лучшим по всем параметрам стал «Яндекс». В топ-5 работодателей впервые вошел «Тинькофф». Множество бывших лидеров, от Google до McKinsey, покинули рейтинг, как и сам российский рынок.
Рейтинг FutureToday смотрите в публикации «Язык до "Яндекса" доведет».