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Коммерсантъ FM
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Лучшими работодателями по версии HeadHunter стали «Сбер», «Яндекс» и Альфа-банк

HeadHunter составил рейтинг лучших работодателей 2022 года, в топ попали сразу четыре крупных банка: «Сбер», Альфа-банк, «Тинькофф» и ВТБ. При этом из рейтинга выпали «Росатом», РЖД, Mars, «Ростелеком» и Райффайзенбанк. Новые участники рейтинга «Яндекс» и VK оказались на втором и четвертом местах соответственно.

Рейтинг HeadHunter есть в распоряжении РБК.

Топ-5 лучших крупных работодателей:

  • «Сбер» — лидер 2021 года;
  • «Яндекс» — не участвовал в рейтинге за 2021 год;
  • Альфа-банк — не участвовал в прошлогоднем рейтинге;
  • VK — не участвовала в прошлогоднем рейтинге;
  • «Тинькофф» — такое же место занял в прошлом году.

Топ-5 лучших средних работодателей (от 251 до 1 тыс. сотрудников включительно):

  • Онлайн-кинотеатр ivi;
  • Okko — прошлогодний лидер;
  • «СберМаркетинг»;
  • Студия Артемия Лебедева;
  • Школа управления «Сколково».

Из нового рейтинга выпали «дочки» зарубежных работодателей — Nvidia (второе место в рейтинге за 2021 год), Siemens (четвертое место), Bosch (пятое место) Pfizer (шестое место), а также компания ABBYY (десятое место).

Топ-5 лучших мелких работодателей (от более 1 тыс. до 5 тыс. сотрудников):

  • 2ГИС;
  • «Лаборатория Касперского» — заняла шестое место в прошлом году;
  • «Авито» — не участвовал в прошлогоднем рейтинге;
  • издательство «Эксмо» — не участвовало в прошлогоднем рейтинге;
  • Rambler & Co.

Из этого рейтинга пропали Bayer (второе место в рейтинге за 2021 год), Huawei (третье место), АО «Зарубежнефть» (четвертое место), SAP (восьмое место), ТАСС (девятое место) и «Volvo Group Россия».

Согласно исследованию HeadHunter, у тех компаний, которые не смогли наладить эффективную коммуникацию с сотрудниками, в прошлом году снизился индекс, который оценивает лояльность и вовлеченность персонала (eNPS, Employee Net Promoter Score). Компании, которые сумели наладить общение с сотрудниками, быстро реагировали на внешние события и делились этим с персоналом, получили больше замотивированных и благодарных работников.

Ежегодный рейтинг HeadHunter лучших работодателей составляется на основе трех критериев. Сначала проводится анкетирование среди сотрудников компаний, которые подали заявки на участие в рейтинге. Анкеты оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. Далее компании-участницы устраивают онлайн-опрос своих работников. Последняя оценка — от соискателей на сайте HeadHunter. Они проходят опрос и могут проголосовать за три компании в каждой отрасли.

Согласно рейтингу FutureToday, в 2022 году лучшим по всем параметрам стал «Яндекс». В топ-5 работодателей впервые вошел «Тинькофф». Множество бывших лидеров, от Google до McKinsey, покинули рейтинг, как и сам российский рынок.

Рейтинг FutureToday смотрите в публикации «Язык до "Яндекса" доведет».

Дарья Эрозбек

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