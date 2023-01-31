Переславль стал лидером Ярославской области по домам без управления

В Ярославской области 30,9% жилых домов, оставшихся без управления, находятся в Переславле-Залесском. Всего в городе 122 дома не имеют договоров с управляющей компанией. Об этом на заседании комитета по ЖКК, энергетике экологии и природопользованию Ярославской областной думы сообщил и.о. директора департамента государственного жилищного надзора региона Юрий Болдырев.

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«Это те дома, которые нерентабельны управляющей компании. Где-то старые дома, где-то дома барачного типа. Управляющие компании от них отказываются»,— сказал господин Болдырев.

Всего в регионе без управления сейчас остаются 394 жилых дома. На втором месте после Переславля-Залесского Ярославль, где 99 таких домов. По данным господина Болдырева, в 2022 году количество домов без управления сократилось на 104 единицы.

По словам и.о. директора департамента, правительство Ярославской области поручило органам местной власти в срок до 1 марта помочь жителям провести собрания и выбрать управляющую компанию или обслуживающую организацию. К таким мерам власти подтолкнул взрыв бытового газа на улице Кузнецова в Ярославле.

Антон Голицын