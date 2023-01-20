В Ярославле возбудили дело о подделке документов после взрыва газа на улице Кузнецова

В Ярославле возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) после прокурорской проверки по факту взрыва бытового газа в доме на улице Кузнецова 5 декабря 2022 года. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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Как считает прокуратура, документы о проверке газового оборудования в квартире были подделаны.

«В феврале 2022 года при проведении специалистом ООО «Росстройгаз» технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствующую ведомость были внесены недостоверные сведения о наличии в квартире, в которой произошел инцидент, исправной газовой плиты и отсутствии каких-либо замечаний. Вместе с тем проверка показала, что собственница квартиры приобрела ее в 2020 году без плиты и впоследствии газовое оборудование не устанавливала»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Другой частью техобслуживания внутридомового газового оборудования занималось ООО «Инвесстрой». Как считают в прокуратуре, компания сорвала сроки проверки и прочистки вентиляционных каналов и дымоходов. В отношении «Инвесстроя» возбуждено дело по ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования). Сейчас оно передано в ярославский департамент государственного жилищного надзора.

К ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) также привлекли АО «Управдом Ленинского района» за ненадлежащий контроль за деятельностью ООО «Росстройгаз» и ООО «Инвесстрой». «Управдому» назначен штраф 250 тыс. руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что взрыв произошел утром 5 декабря в Ленинском районе Ярославля, в результате чего пострадал 40-летний мужчина. В последствии он скончался. Взрыв газа произошел в квартире, где жил погибший, по причине самовольной эксплуатации газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Алла Чижова

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