В Ленинском районе Самары отключили отопление и горячую воду на пяти улицах

Дома в границах пяти улиц в Ленинском районе Самары остались во вторник без теплоснабжения. Речь идет о территории в пределах ул. Дачная, Киевская, пр. Карла Маркса и Московского шоссе. Об этом в своем Telegram-канале написала глава района Елена Бондаренко.

Причиной отключения горячей воды и отопления стали повреждения на магистральном теплопроводе диаметром 800 мм. В настоящее время специалисты устраняют последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ПАО «Т Плюс», подача теплоснабжения возобновится в дома жителей после 23:00 (MSK+1). Ранее более 1,6 тыс. жителей Кировского района Самары остались без холодной воды из-за аварии.

Георгий Портнов