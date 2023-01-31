НАУФОР рассказала о недоверии розничных инвесторов к рынку

Розничные инвесторы в России в определенной мере утратили доверие к финансовому рынку, рассказал президент Национальной ассоциации фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Сейчас, по мнению господина Тимофеева, следует бороться за интерес инвесторов.

«Это большое достижение, что то количество граждан, поверивших в фондовый рынок, проголосовали за него деньгами, — их нужно сохранить. Нужно развить по-существу отсутствующего у нас внутреннего институционального инвестора. Вызов, связанный с розничным инвестором, заключается даже не столько в том, чтобы сохранить доверие. Вызов в том, чтобы сохранить интерес розничного инвестора к финансовому рынку. Не буду утверждать, что с доверием розничного инвестора к финансовому рынку все в порядке. Нет, не все в порядке. Но гораздо важнее сохранить интерес, тогда мы будем бороться и за доверие»,— сказал господин Тимофеев на конференции «Ъ» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Ранее Банк России сообщил, что в Euroclear и Clearstream заблокированы активы россиян на 5,7 трлн руб. Из них 20% приходятся на активы розничных инвесторов.