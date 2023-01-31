«СоюзДонСтрой» проложит канализационный трубопровод через Дон в Ростове за 1,8 млрд рублей

Прокладкой канализационного дюкера через реку Дон в районе Западного железнодорожного моста в Ростове займется компания ООО «СоюзДонСтрой» (г. Москва). Соответствующий протокол о результатах тендера опубликован на сайте Госзакупок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СоюзДонСтрой» учреждено в Москве в 2007 году. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и бенефициаром юридического лица является Сергей Борцов. В 2021 году выручка компании составила 3 млрд руб., а чистая прибыль 85,1 млн руб. В 2021 году ООО «Союздонстрой» заключило контракт на строительство в Ростове второго этапа канализационного коллектора №62 за 5,599 млрд руб.

Напомним, канализационный трубопровод диаметром 1000 мм через Дон проложат к июлю 2024 года. Протяженность сооружения составит 11 км.

Анастасия Назарова