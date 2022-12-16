В Ростове через Дон проведут канализационный дюкер за 1,8 млрд рублей

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» объявил тендер на строительство канализационного дюкера по дну реки Дон в районе Западного железнодорожного моста. Начальная цена контракта составляет 1,8 млрд руб. Соответствующая заявка размещена на сайте Госзакупок.

Согласно прилагаемой документации, подрядчику предстоит провести проектные и строительно-монтажные работы по прокладке дюкера диаметром 1000 мм через реку. Протяженность трубопровода составит 11 км. Срок выполнения работ — с января 2023 года по июль 2024 года. Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 16 января 2023 года.

Дюкер — это напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки. По данным правительства Ростовской области, проект по строительству объекта вошел в правительственный план строительства, реконструкции и модернизации инфраструктуры региона.

Анастасия Назарова