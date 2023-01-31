Регулятор США обвинил Apple в нарушении прав сотрудников компании

Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB) США считает, что руководство и внутренние правила Apple незаконно ограничивают сотрудников компании в правах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представительницу регулятора Кайлу Бладо. Если корпорация не устранит недостатки, NLRB подаст официальную жалобу на компанию в суд.

NLRB провело собственное расследование деятельности Apple, после того как получило жалобы на компанию в 2021 году от двух бывших сотрудников. Они рассказали, что правила компании «запрещают сотрудникам обсуждать заработную плату, часы работы или другие условия найма», а также общаться с журналистами, раскрывать размер заработных плат и вознаграждений коллег.

Трудовое законодательство США защищает права работников на общение друг с другом и на участие в коллективных действиях по вопросам, связанным с условиями труда. Жалобы, поданные региональными представителями NLRB, рассматриваются судьями по административному праву, чьи решения могут быть обжалованы членами NLRB в Вашингтоне, а затем в федеральном суде. При этом регулятор не может налагать штрафные санкции или привлекать руководителей к личной ответственности за нарушения, но может обязать компанию изменить условия труда.

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Кирилл Сарханянц