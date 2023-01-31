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Коммерсантъ FM
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Белоруссия сняла ограничения на вывоз продуктов в соседние страны ЕC

Белоруссия сняла ограничения на вывоз физическими лицами продуктов в Латвию, Литву и Польшу. Решения о снятии ограничений приняты Витебским и Гродненским областными исполнительными комитетами страны. Они вступили в силу после опубликования на правовом интернет-портале республики и будут действовать до конца 2023 года, сообщает «Интерфакс».

В апреле 2022 года правительство Белоруссии запретило вывозить за пределы ЕАЭС некоторые виды продовольственных товаров. Власти объяснили эту меру повышенным спросом в приграничных районах, где люди скупали сахар, соль, гречку и другую бакалею, которую из-за этого и запретили вывозить. Ограничения не касаются товаров, купленных в магазинах беспошлинной торговли, которые находятся в пунктах пропуска через госграницу. В октябре Белоруссия также ввела запрет на вывоз продукции для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики.

Подробности — в материале «Ъ» «Курицу не выпускают из Белоруссии».

Лаура Кеффер

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