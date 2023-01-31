Банк России надеется, что закон для замены терминала Bloomberg примут до конца года

Банк России назвал примерные сроки создания российской альтернативы информационно-торгового терминала для внебиржевых торгов. Законодательную базу для этого планируется разработать за год.

«Мы лишились иностранных информационных агентств. Надеемся, что в этом году сможем принять закон об информационных агентствах, уже российских. Мы также в марте принимали решение о том, что взамен Bloomberg… применять показатели таких информационных агентств, как "Интерфакс", НРД; у Cbonds есть определенные индикаторы, разрешили их использовать. Но поскольку значение индикаторов на финансовом рынке достаточно большое, разработали регулирование под то, как индикаторы могут использоваться для регуляторных целей, надеемся, что этот закон сможем принять в текущем году»,— сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции «Ъ» ««Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Ранее Московская биржа объявила тендер на разработку нового информационно-торгового терминала для внебиржевых торгов, углубляя проект импортозамещения услуг Bloomberg. Эксперты и участники рынка оценивают стоимость работ в сумму до 1 млрд руб.

Подробности читайте в материале «Ъ» «Импортозамещение в терминальной стадии».