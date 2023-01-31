В петербургском метро появится больше автоматов по продаже и пополнению проездных

До конца 2023 года на станциях петербургского метрополитена установят 67 новых автоматов по продаже и пополнению проездных билетов в рамках программы их обновления, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Первые в текущем году 17 современных автоматов будут установлены на станциях метро в Центральном, Невском, Адмиралтейском и Калининском районах. В настоящее время готовится план-график работ»,— говорится в сообщении.

Приоритетными в очереди на обновление и увеличение автоматов являются станции пересадок и станции, примыкающие к вокзалам и железнодорожным платформам. Их переоснащение планируется завершить до конца I квартала.

Сегодня 17 новых автоматов уже установлено на 14 станциях петербургского метрополитена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Обуховский завод поставит метро Петербурга проходческие щиты за 2,4 млрд рублей.

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