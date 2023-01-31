Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за куска катетера в теле новорожденной из Свердловской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с восьмимесячной девочки из Заречного, из сердца которой не могут извлечь кусок катетера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Поручение о возбуждение дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку дано главе свердловского управления СКР Михаилу Богинскому.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасии Зыряновой из Заречного сделали кесарево сечение на 34 неделе беременности. Недоношенный ребенок плохо дышал, поэтому врачи пытались установить ей венозный катетер, конец которого оборвался и остался в вене новорожденной.

В Свердловской областной клинической больнице матери заявили, что извлекать катетер рискованно. Женщина заявляет, что опасается за жизнь дочери.

Ранее в Свердловской области произошел похожий инцидент. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщения о попадании фрагмента катетера в сердце младенца.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте