По факту попадания катетера в сердце младенца в уральской больнице возбудили уголовное дело

Следователи СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело после сообщения о попадании фрагмента катетера в сердце младенца в больнице Екатеринбурга по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел в июне 2022 года в областной детской клинической больнице (ОДКР, Екатеринбург). По словам родителей, мальчик родился недоношенным и долгое время пробыл в реанимации. Ему назначили внутривенные препараты, которые вводили через катетер, но, как предполагают отец и мать, из-за халатности персонала кусок катетера длиной около пяти сантиметров отломился и оказался в теле ребенка. Отец мальчика добавил, что дежурный хирург попытался вскрыть вену и извлечь катетер, но тот ушел дальше, затем была проведена вторая операция, но катетер не нашли. После того, как катетер добрался до сердца, врачи предложили родителям оставить его там, рассказал отец.

После этого мальчика доставили в Москву, где катетер извлекли, не вскрывая сердце, через вену на ноге. Состояние мальчика стабилизировалось. Родители писали заявление в правоохранительные органы, но получили отказ в возбуждении уголовного дела, после чего отец мальчика написал обращение председателю СКР Александру Бастрыкину.

Следователи анализируют документацию, поводят допросы. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Господин Бастрыкин поручил руководителю свердловского СУ СК Михаилу Богинскому представить доклад по обстоятельствам произошедшего.

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Диана Сунагатуллина