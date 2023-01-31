Свердловская область вошла в ТОП-5 по числу запросов кредитного рейтинга

Жители Свердловской области в 2022 году запрашивали персональный кредитный рейтинг (ПКР) в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) 266 тыс. раз. По числу запросов ПКР регион занял пятое место в России, следует из данных НБКИ. Наибольшую активность по контролю за своим ПКР продемонстрировали жители Москвы и Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Жители Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году запрашивали ПКР 112,4 тыс. раз, а жители Тюменской области — 95,3 тыс. В целом по России НБКИ предоставило гражданам более 11,1 млн кредитных рейтингов. По сравнению с 2021 годом годом рост составил 126%.

Граждане запрашивают ПКР для оценки собственного уровня кредитоспособности и самостоятельной оценки возможностей получения нового кредита. «Более того, все большее распространение получают практики учета кредитной истории при отборе кандидатов на замещение вакансий, связанных с высокой степенью финансовой ответственности, определении стоимости страховки, сдачей различных объектов в аренду или лизинг. То есть необходимость ПКР заметна во всем более широких сферах»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Чем выше значение ПКР — тем выше вероятность одобрения кредитной заявки и лучше условия кредитования. Напомним, в Свердловской области в 2022 году среднее значение ПКР составило 608 баллов при среднем значении по стране в 612 баллов. В конце 2020 года ПКР свердловчан был на уровне 655 баллов.

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Диана Сунагатуллина