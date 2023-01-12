НБКИ: кредитный рейтинг свердловчан ниже среднего по стране

В Свердловской области в 2022 году среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) составило 608 баллов при среднем значении по стране в 612 баллов, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В конце 2020 года ПКР свердловчан был на уровне 655 баллов.

«Показанный по итогам 2022 года уровень ПКР частных заемщиков свидетельствует о низком аппетите к риску у большинства банков, что является оправданной тактикой на фоне экономической неопределенности»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) значение ПКР ниже среднего по стране показали Тюменская область (597 баллов) и Челябинская область (598 баллов).

Одни из наибольших значений ПКР по стране показал Ханты-Мансийский автономной округ, который занимает четвертое место с 639 баллами после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. «С другой стороны, высокие значения ПКР свидетельствует о хорошем кредитном здоровье заемщиков, их ответственности и желании обслуживать свои обязательства строго в срок и в полном объеме»,— считает Алексей Волков.

Как уральский финансовый рынок пережил 2022 год — в материале «Ъ-Урал» «Банки уцелели»

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Диана Сунагатуллина